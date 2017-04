Contratti romeni per lavoratori italiani, il ministero invia gli ispettori

Sul caso dei lavoratori di un'azienda di logistica nel Pavese assunti con contratto romeno da un'agenzia di lavoro interinale, ora vogliono vederci chiaro il ministero del Lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro: inviati infatti gli ispettori per verificare se siano state commesse irregolarità. Secondo i sindacati, parte del contratto era pagato in valuta romena: in un mese i lavoratori guadagnavano così 1.400 leu, poco più di 300 euro.