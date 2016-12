Contraffazione,sequestri a Malpensa

C'erano anche trentadue opere false di Picasso e di Mirò tra la merce sequestrata in diversi blitz della guardia di Finanza di Varese. L'operazione "True False" è stata condotta negli ultimi mesi con controlli sulle spedizioni in arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa. Sequestrati anche orologi Rolex, test di gravidanza fuori legge e ricambi auto. In totale sono state quaranta le persone segnalate all'Autorità giudiziaria.