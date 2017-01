Consulenze d'oro, Letizia Moratti condannata a versare 591mila euro

L'ex sindaco di Milano Letizia Moratti, la sua giunta e alcuni ex dirigenti comunali sono stati condannati in via definitiva dalla Corte dei Conti Centrale a versare oltre un milione di euro per danno erariale per le cosiddette "consulenze d'oro" del 2007. L'ex primo cittadino dovrà versare oltre 591mila euro per 11 incarichi dirigenziali esterni a non laureati e una serie di retribuzioni, ritenute troppo costose, di alcuni addetti stampa.