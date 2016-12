Coniugi uccisi, il fratello di Frank lancia appello ai killer: "Costituitevi"

"Costituitevi, fate un'opera buona e pregate per le nostre famiglie". Così Giovanni Seramondi poco prima del funerale del fratello Francesco e della cognata Giovanna Ferrari si è rivolto, attraverso Tgcom24, ai due sicari che hanno ucciso i familiari nella pizzeria che gestivano da anni. "Mio fratello era buono, non capisco perché lo abbiano ucciso" ha continuato l'uomo visibilmente commosso . "Non so se porteremo avanti le attività di Frank - ha aggiunto Seramondi - le indagini sono ancora in una fase delicata".