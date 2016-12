Coniugi uccisi a Brescia, trovato un "tesoro" di contanti in casa

Diverse centinaia di migliaia di euro. Un giallo nel giallo. Dopo l'arresto di due stranieri, un pachistano e un indiano Sikh, considerati gli esecutori del duplice omicidio di Francesco Seramondi e della moglie Giovanna Ferrari, si infittisce ancor più il mistero sul movente. Nella casa delle due vittime, infatti, secondo quanto anticipato dall'inviato di News Mediaset Enrico Fedocci, gli uomini della Squadra Mobile hanno trovato un vero e proprio tesoro. Denaro in contante di cui ora si sta cercando di capire la provenienza che, al momento, non è stata chiarita. Nemmeno dal figlio e dai parenti delle vittime. Denaro di cui non si trova traccia su libri contabili o nei conti bancari intestati alle società riconducibili alla coppia uccisa. Per questo la Polizia di Stato ha chiesto la collaborazione degli esperti della Guardia di Finanza. "Una cifra spropositata - rivela una fonte confidenziale - che non sarebbe compatibile neanche con la consuetudine di alcuni imprenditori di conservare denaro frutto di commercio in nero".

A questo proposito il procuratore capo Tommaso Buonanno ha commentato ai nostri microfoni il ritrovamento dell'ingente somma di denaro: "Su questo aspetto per ora non rilasciamo commenti, ne parleremo in un secondo momento".