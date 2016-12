Condannato per l'omicidio della sua ex, fuori per scadenza dei termini

Condannato in primo e in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio della ex compagna Antonia Bianco, dalla quale aveva anche avuto un figlio, è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Per Carmine Buono, un idraulico 58enne di San Giuliano Milanese (Milano), non è infatti ancora stata pronunciata la sentenza definitiva.