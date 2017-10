Tragedia familiare a Como . Un marocchino, disperato per aver perso il lavoro, ha appiccato il fuoco nell'appartamento in cui viveva con le sue figlie (tra i 3 e gli 11 anni), uccidendo sé e tre piccole. In condizioni gravissime la quarta figlia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco dopo aver ricevuto la chiamata dei vicini di casa. La madre, affetta da disturbi psicologici, non viveva con loro, ma in una casa di cura.

Como, incendio in un appartamento: morta famiglia Ansa 1 di 24 Ansa 2 di 24 Ansa 3 di 24 Ansa 4 di 24 Ansa 5 di 24 Ansa 6 di 24 Ansa 7 di 24 Ansa 8 di 24 Ansa 9 di 24 Ansa 10 di 24 LaPresse 11 di 24 LaPresse 12 di 24 LaPresse 13 di 24 LaPresse 14 di 24 LaPresse 15 di 24 LaPresse 16 di 24 LaPresse 17 di 24 LaPresse 18 di 24 LaPresse 19 di 24 LaPresse 20 di 24 LaPresse 21 di 24 Ansa 22 di 24 Ansa 23 di 24 Ansa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Incendio appiccato volontariamente - Il rogo è stato appiccato dal 49enne dopo essersi barricato dentro l'appartamento con le figlie. Nell'abitazione infatti è stato ritrovato materiale accatastato, che ha fatto subito presupporre ai soccorritori che l'incendio fosse stato di natura dolosa. L'appartamento è di proprietà di una fondazione benefica che affitta a persone bisognose.



Famiglia seguita dai servizi sociali - Tutta la famiglia era seguita dai servizi sociali di Como e si trovava in una situazione di evidente difficoltà. Il 49enne lavorava in proprio ed era regolare sul territorio italiano mentre la moglie (che non era in casa) pare abbia problemi psicologici e per questo motivo si trova in cura presso una struttura.



Le vittime coinvolte - Le bimbe di 3, 5, 7 e 11 anni sono state trasferite in tre ospedali differenti: Sant'Anna e Valduce, entrambi a Como, e Sant'Antonio Abate di Cantù. Sono entrate tutte in arresto cardiaco per le esalazioni di fumo. Il cuore della bimba del 2012 ha iniziato di nuovo a battere alle ore 11, ma il lungo periodo intercorso in arresto potrebbe aver danneggiato le funzionalità cerebrali. La piccola è in attesa di essere trasferita in elicottero a Bergamo, ma le cattive condizioni meteo non lo permettono.



Per lo shock i soccorritori hanno chiesto supporto psicologico - Una volta entrati nell'appartamento, i soccorritori hanno visto il dramma che si era appena compiuto: il marocchino e le bimbe senza vita, tutti in arresto cardiaco. Un'intera famiglia sterminata dalla disperazione di un padre. Le immagini sono state così forti che le squadre hanno chiesto l'aiuto di un supporto psicologico per lo shock.