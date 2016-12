Como, muore per infarto e arrestano la moglie: l'ha provocato lei

06:31 - E' stata arrestata per omicidio preterintenzionale Youniar Nolazco. Per i pm di Como infatti la 38enne di origini cubane avrebbe provocato la morte del marito Mauro Battistella, 60 anni. L'uomo è deceduto per una crisi cardiaca domenica sera, dopo l'ennesimo litigio nella loro abitazione. Per gli inquirenti la 38enne potrebbe aver picchiato il pensionato causandone il decesso. Intanto martedì sarà sentita dal gip per l'interrogatorio di convalida.

L'uomo, da pochi mesi pensionato, dopo avere litigato con la donna, alla presenza dei figli di 4 e 14 anni, si è accasciato ed è morto. Nel litigio la cubana avrebbe anche picchiato il consorte. La donna ha deciso di non rispondere alle domande del pm, per cui non si sa quale sia la sua versione dell'accaduto.