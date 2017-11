Como, madre e figlio 8 anni feriti seriamente da fuoco d'artificio

Un bambino di otto anni e la mamma di 34 sono rimasti feriti in modo serio, dopo essere stati colpiti da un fuoco di artificio partito in modo anomalo durante la sagra dell'Assunta sul colle di Bizzarone, piccolo Comune del Comasco al confine con la Svizzera. Secondo una prima ricostruzione intorno alle 23, verso il termine dello spettacolo pirotecnico, un fuoco di artificio anzichè partire in verticale è schizzato in orizzontale ad altezza d'uomo.