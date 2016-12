Como, invece di lavorare portava a spasso il cane: licenziato netturbino

Timbrava il cartellino ma non andava al lavoro: per questo un netturbino è stato licenziato a Como. L'uomo, dipendente dell'azienda "Aprica", era stato filmato mentre, durante il suo turno, andava al bar, passeggiava con il cane e innaffiava i fiori di casa. Il suo caso viene definito "assenteismo da record" perché gli episodi andavano avanti da tempo e in modo smaccato, suscitando l'ira dei colleghi.