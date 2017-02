Como, donna uccisa a coltellate in casa: ferito anche il marito

Una donna di 74 anni è stata trovata morta in un appartamento a Como con segni di coltellate sul corpo. Nello stesso stabile è stato inoltre trovato ferito il marito della vittima, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La vicenda è ancora tutta da ricostruire: tra le ipotesi avanzate dagli inquirenti c'è anche quella dell'omicidio e di un successivo tentativo di suicidio. Le indagini sono condotte dalla polizia.