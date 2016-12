Como, coppia trovata in una roggia

Una coppia è stata ritrovata in una roggia di Olgiate Comasco, in un'area boschiva: lui morto, lei in gravi condizioni. All'origine della tragedia ci sarebbe un'overdose di droga, ma toccherà ai carabinieri di Como far luce sulla vicenda. La vittima aveva 35 anni e pare facesse da tempo uso di droga. I due sono stati trovati da un cacciatore, che ha sentito la donna lamentarsi.