20:23 - Sarebbe di Ernesto Albanese, il 31enne di Fino Mornasco (Como) scomparso a giugno, il cadavere ritrovato nel cortile di una villetta di Guanzate. E' quanto sostengono polizia e procura in attesa dei risultati del test del Dna. Gli inquirenti danno per scontato che si tratti di omicidio, probabilmente maturato nell'ambito della malavita. Albanese aveva precedenti penali per traffico di stupefacenti.