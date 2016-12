Como: auto in fiamme a una gara rally, morti carbonizzati i due piloti

Due persone sono morte carbonizzate in un incidente stradale durante una gara di rally a Porlezza, in provincia di Como. Le vittime, Stefano Campana e Robin Munz, entrambe svizzere, di 38 e 21 anni, sono il pilota e l'altro componente dell'equipaggio di un'auto in gara che è uscita di strada prendendo fuoco. Per i soccorsi sono subito intervenuti i vigili del fuoco, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due uomini.