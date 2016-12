Combattimenti clandestini tra pitbull a Pavia: tra i 12 indagati c'è pure un veterinario

Sono 12 gli indagati tra Genova, il Pavese e l'Imperiese, tra questi anche un veterinario che forniva farmaci ai proprietari dei cani e curava gli animali dopo i combattimenti clandestini tra pitbull. Le indagini sono partite da una segnalazione in base alla quale un giovane imprenditore genovese avrebbe fatto combattere i suoi tre pitbull con altri cani: la Polizia di Genova e Imperia ha dunque indagato sul fatto e ha scoperto un vero e proprio allevamento abusivo, in cui i cani erano tenuti in cattività per aumentarne l'aggressività.