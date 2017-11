Colpito alla testa dalla ex durante un litigio: 43enne muore in Brianza

Un uomo di 43 anni, Marco Benzi, è morto a Cogliate, in provincia di Monza e Brianza, colpito alla testa con un oggetto contundente mentre litigava con la ex fidanzata, di 37 anni. Stando alla prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe recato a casa della ex che lo avrebbe colpito, probabilmente con un martello, per difendersi. Immediati i soccorsi ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Sul caso indagano i carabinieri.