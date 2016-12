Colle:no a Scala è per il Giubileo

"Fin dal momento del ricevimento dell'invito alla prima della Scala, il presidente Sergio Mattarella ha reso noto che non vi avrebbe partecipato, poiché impegnato a Roma, il mattino seguente, per la cerimonia di apertura del Giubileo in Piazza San Pietro". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Quirinale, in risposta all'invito a Milano rivolto al Capo dello Stato da parte del governatore della Lombardia Roberto Maroni.