Clochard Como, il Tar non sospende ordinanza del sindaco su decoro

Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensione dell'ordinanza sul decoro urbano firmata dal sindaco di Como, Mario Landriscina. Il provvedimento, che aveva suscitato numerose polemiche, non vieta di dare assistenza ai poveri. Il caso era nato poco prima di Natale quando un gruppo di volontari non poté dare la colazione ad alcuni senzatetto accampati in una zona in cui l'ordinanza prevedeva il divieto di bivacco.