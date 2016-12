Diciotto persone sono morte a causa dell'incendio sviluppatosi domenica sera in una fabbrica di impacchettamento di cibo, della provincia orientale cinese dello Shandong. L'incendio si è sviluppato intorno alle 19 di ieri sera alla Longyuan Food Co. Ltd., nell'area dove si impacchettano carote, a Shouguang ed è stato spento solo dopo oltre 2 ore. Tredici i feriti, due dei quali in gravi condizioni.