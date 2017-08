Check-in in tilt all'aeroporto di Milano Linate: code e disagi

Un problema tecnico sta creando gravi disagi ai passeggeri all'aeroporto di Milano Linate, dove si registrano lunghe code ai check-in. La Sea, società che gestisce lo scalo, ha spiegato che "il sistema di registrazione dei check-in presenta anomalie", per cui le carte di imbarco devono essere compilate a mano, mentre non ci sarebbero problemi con l'imbarco dei bagagli. I tecnici sono al lavoro per ripristinare l'operatività dei sistemi.