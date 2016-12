Cesate, cammelli evadono dal circo e si fanno un giro per le strade del paese

Tre cammelli a passeggio per Cesate, in provincia di Milano. E' questa la scena che si sono trovati davanti gli abitanti che, mercoledì all'alba, sono stati svegliati dall'abbaiare dei cani. Gli animali sono riusciti ad uscire dalle gabbie del circo Kino, forse chiuse in modo inappropriato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rho per verificare l'ipotesi di omessa custodia. Nel giro di poco tempo su Facebook è partito il tam tam con foto e video.