Cesano Maderno, bambina di 8 anni scrive al sindaco: "Riapri il ponte che mi permette di andare a scuola"

Ha scritto al sindaco per far riaprire il ponticello che le permetteva di andare a scuola, riuscendoci: il merito va ad una bambina di solo 8 anni, Lucrezia Liseno, che frequenta la terza elementare al "Martin Luther King" di Cesano Maderno, in Brianza. Lucrezia era stanca di aspettare che i lavori di ristrutturazione del ponte finissero: dopo la sua chiusura per motivi di sicurezza, la madre Amalia infatti non la lasciava più raggiungere l'Istituto a piedi, con le sue amichette, come era solita fare ogni mattina.