Cellulari con foto Isis,due arresti

Due siriani sono stati arrestati all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) perché sui loro telefonini c'erano foto di guerra e dell'Isis. I due sono stati fermati all'imbarco di un volo per Malta. A insospettire anche i passaporti (uno austriaco, l'altro norvegese). La polizia, infatti, ha verificato immediatamente che i due uomini non erano di nessuna delle nazionalità indicate nei documenti ma siriani e che parlavano, inoltre, solo arabo.