Caso Uva, giudici: "Imputati non causarono la morte"

La condotta dei due carabinieri e dei sei poliziotti imputati per la morte di Giuseppe Uva, e assolti in primo e secondo grado, "non causò il decesso dell'operaio". Scrivono questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano, presieduta da Maria Grazia Bernini, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 31 maggio hanno assolto "perché il fatto non sussiste" gli imputati.