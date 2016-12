Caso Ruby, per la Procura di Milano Berlusconi pagò 2 milioni alle ragazze

16:54 - Secondo gli atti della Procura di Milano relativi all'inchiesta "Ruby 3" depositati al tribunale del Riesame, Silvio Berlusconi avrebbe versato oltre due milioni di euro alle ragazze ospiti delle serate ad Arcore, Ruby esclusa. I versamenti risalgono al periodo compreso tra il 2010 e i primi mesi del 2014. Per i pm non sono documentate fonti di reddito "delle indagate che non siano riconducibili in modo diretto e indiretto" a Berlusconi.

La Procura ha rilevato questi dati con accertamenti bancari disposti sui conti correnti di una ventina di ragazze ospiti ad Arcore. Agli atti c'è inoltre una lettera di "congedo" scritta alle ragazze dal leader di Forza Italia nel dicembre 2013. Nella missiva, Berlusconi scrive di non poterle più aiutare in quanto questo suo gesto di generosità è stato interpretato in termini negativi. Nella lettera annuncia però l'intenzione di lasciare ad alcune di loro, in tutto 14 ragazze, un ultimo aiuto e cioè una sorta di "buonuscita" di 25mila euro.