Caso Mps, a processo tutti 16 imputati tra cui gli ex vertici della banca senese

Il gup di Milano, Livio Cristofano, ha rinviato a giudizio tutti i 16 imputati per il caso Mps fra cui gli ex vertici della banca senese Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri e, in qualita' di enti, Nomura International Plc, Deutsche Bank AG e la sua filiale londinese. Il processo si terrà il prossimo 15 dicembre davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano.