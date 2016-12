CasaPound a Castano Primo, inviati 500 agenti

Sono almeno 350 i militanti di CasaPound all'interno della tensostruttura di Castano Primo (Milano) prima dell'inizio del raduno nazionale in programma dall'11 al 13 settembre, nonostante il no del prefetto e la revoca dell'autorizzazione. "La festa si farà comunque", ribascono i vertici del movimento, sul posto per organizzare stand ed eventi, e in attesa di 3mila partecipanti da tutta Italia. Mentre il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica esamina le problematiche legate allo svolgimento del convegno e prepara le contromisure: inviati 500 agenti in tenuta antisommossa.