Carceri, evaso da Alessandria arrestato nel Milanese

E' durata tre settimane la fuga di Mirra Besinc, l'albanese di 35 anni evaso il 17 marzo dal carcere di Alessandria. L'uomo, che aveva approfittato del malfunzionamento delle telecamere di sorveglianza per allontanarsi mentre effettuava alcuni lavori di pulizia tra il muro di cinta e il parcheggio antistante al carcere, è stato arrestato dalla polizia in un campo nomadi del Milanese. Stava scontando una condanna per rapina, furto e resistenza.