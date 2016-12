Capotreno, latinos restano in cella

Il gip di Milano Gennaro Mastrangelo ha disposto la misura cautelare in carcere per i tre ragazzi bloccati per la brutale aggressione ai danni del capotreno Carlo Di Napoli, colpito con un machete, e di un suo collega. Il gip oltre a disporre la misura per i tre, ha convalidato gli arresti di Josè Emilio Rosa Martinez e di Jackson Jahir Lopez Trivino, mentre non ha convalidato il fermo di Alexis Ernesto Garcia Rojas. Anche lui però resta in carcere.