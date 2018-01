Nei primi momenti dell' incendio in un capannone di materie plastiche a Corteolona , nel Pavese , "l'impatto sulla qualità dell'aria è stato significativo". Così il Gruppo specialistico contaminazione atmosferica di Arpa Lombardia dopo le primi analisi sui microinquinanti, tra cui diossine , causati dal rogo la sera del 3 gennaio. Per una valutazione completa, sottolinea l'Arpa, è necessario attendere i risultati di campioni successivi.

A 11.9 picogrammi equivalenti per metro cubo (pgeq/m3) ammontano le concentrazioni di diossine e furani rilevate nelle prime ore. Arpa ricorda che per diossine e furani (PCDD-DF) non è previsto un limite di legge: l'OMS indica in 0.3 pgeq/m3 il valore sopra il quale si è in presenza di una sorgente di diossine che merita di essere individuata e controllata nel tempo.



Per quanto riguarda le indicazioni sanitarie, conclude la nota di Arpa, sarà cura delle Autorità competenti informare i cittadini. Nel rogo sono bruciati plastica, pneumatici e altri materiali di scarto.