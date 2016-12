Canegrati: "Intoccabile chi è al vertice A Milano controlli, a Roma no bandi"

E' in cella dal 16/2 con un pensiero fisso: rivedere il figlio. Ma per Maria Paola Canegrati non sarà facile, visto che il marito non lo permette. Così in cella la zarina della sanità lombarda lavora alla sua difesa e tramite Repubblica avvisa: "Racconterò tutto. Il sistema ti uccide - dice - L'imprenditore è tirato per la giacchetta e nella rete restano i pesci piccoli. Chi decide, il vertice del sistema, non viene toccato"