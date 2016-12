Camparada, teste di maiale contro il nuovo centro profughi

Quattro teste di maiale con una scritta "no immigrati" sono state abbandonate davanti a un convento, destinato a ospitare una cinquantina di profughi, a Camparada in Brianza. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Nelle ultime settimane c'erano state numerose polemiche per la decisione di aprire la struttura ai profughi. Il convento, fino a due anni fa, ospitava suore anziane per le quali poi è stato trovato un altro ricovero.