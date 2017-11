Caldo record, in Lombardia scatta l'allarme ozono: superati i limiti

Con le temperature torride degli ultimi giorni, è salito in Lombardia anche il livello dell'ozono che in molti casi ha superato la soglia di allerta e in alcuni (come in provincia di Varese, e in alcune zone delle province di Monza, Como, Lecco e Milano) anche la soglia di allarme, ovvero i 240 microgrammi per metro cubo. Per questo l'Arpa ha invitato le persone a limitare le attività all'aperto nelle ore più calde, cioè dalle 10 alle 16.