Calcioscommesse, assolto il ct della Nazionale Antonio Conte: "Non ha commesso il fatto"

Il commissario tecnico della Nazionale Antonio Conte è stato assolto dal gup di Cremona, al termine del processo con rito abbreviato per la vicenda del calcioscommesse per non aver commesso il fatto. Il pm aveva chiesto sei mesi di reclusione con la pena sospesa. L'accusa era di frode sportiva. Il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio: "Finalmente la posizione di Conte è stata chiarita, la mia fiducia in lui non è mai stata in discussione".