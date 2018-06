Cade dal balcone per inseguire la palla, bimbo muore nel Milanese

Un bambino afghano di 4 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone del quinto piano del proprio appartamento in piazza Garibaldi, a Seggiano di Pioltello (Milano). Il piccolo inseguiva una palla rimbalzata fuori mentre giocava. E' deceduto dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale San Raffaele. In casa, quando è avvenuto l'incidente, c'erano la mamma e il fratello del bambino, che non si sono accorti di nulla.