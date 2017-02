Cade al Bicocca Village a Milano, grave una 14enne

Una ragazza di 14 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime in ospedale dopo essere precipitata da un'altezza di circa sei metri al Bicocca Village a Milano. La giovane sarebbe caduta da una terrazza al primo piano del cinema dove si trovava in compagnia di alcuni amici. Sono in corso verifiche sulla dinamica e su un dettaglio riferito da un amico: sembra che la 14enne avesse fumato poco prima uno spinello.