Buonanno, fatale una distrazione: stava raccogliendo il cellulare

L'europarlamentare Gianluca Buonanno è morto in seguito a una distrazione. Dai filmati delle videocamere posizionate lungo la Pedemontana, dove domenica pomeriggio è avvenuto l'incidente mortale, emergerebbe come l'esponente della Lega Nord, pochi istanti prima dello schianto, si sia chinato per raccogliere un oggetto, forse un telefono cellulare caduto a terra. Poco dopo l'impatto con un'auto in sosta sulla corsia di emergenza.