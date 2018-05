Bullismo, lesioni a compagno: due 16enni arrestati nella Bergamasca

I carabinieri hanno arrestato a Zogno, nella Bergamasca, due studenti 16enni accusati di lesioni e minacce aggravate e in concorso nei confronti di un loro coetaneo e compagno di classe. Gli episodi di bullismo sono avvenuti tra dicembre 2016 e dicembre 2017 in una scuola superiore della cittadina, e i due adolescenti sono stati arrestati per ordine del tribunale dei minori.

I due ragazzini, per circa un anno avrebbero vessato il compagno di classe, spintonandolo e costringendolo a dare loro dei soldi. L'indagine dei carabinieri è partita dalla denuncia presentata dai genitori della vittima: sono così emersi tutti gli episodi, che il ragazzino non aveva riferito, pare, per timore. I due sedicenni sono stati collocati in una comunità per minori della zona.