Buffalora (Pavia), nasce il primo bimbo della frazione dopo trent'anni

Piccoli centri che cominciano a ripopolarsi: è il caso di Buffalora, frazione di Torrazza Coste in provincia di Pavia. Qui è appena nato il ventunesimo abitante, figlio di una giovane coppia che ha deciso di lasciare la città per dare alla luce e far crescere il proprio bimbo fra le colline dell'Oltrepo. Gli abitanti lo accolgono col sorriso, soprattutto un'altra mamma incinta: "Sono contenta che potranno giocare insieme".