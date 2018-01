Buco da 20 milioni, chiesta l'imputazione per 3 frati francescani

Tre frati francescani sono finiti nel mirino della Procura di Milano per appropriazione indebita. Ex amministratori di tre enti dei Frati minori, i tre sarebbero responsabili di un buco di 20 milioni di euro nelle casse dei francescani. Il gip Maria Vicidomini ha infatti respinto la richiesta di archiviazione, a cui si era opposto la Casa generalizia dei Frati minori, e disposto l'imputazione coatta.

L'inchiesta vedeva indagato anche un sedicente broker, Leonida Rossi, poi morto suicida. Secondo la Procura di Milano, Rossi avrebbe ricevuto dall'Ordine dei frati minori, tra il 2007 e il 2014, somme fino a venti milioni di euro. Questi fondi sarebbero stati investiti in Svizzera a tassi di interesse interessanti. In un secondo momento, secondo quanto denunciato dai religiosi, Rossi non avrebbe restituito i soldi.