Brianza: tenevano un arsenale in casa, arrestati pensionata 70enne e figlio

In casa nascondeva un vero e proprio arsenale. La donna, pensionata, 70 anni, incensurata e considerata da tutti insospettabile, è stata arrestata con il figlio 34enne per detenzione illegale di armi da guerra e clandestine, di cui non ha voluto spiegare la provenienza. I due sono di Seregno (Monza e Brianza) e nella loro abitazione avevano due fucili a pompa, un kalashnikov, una mitraglietta Skorpion con silenziatore, una pistola tedesca calibro 9, una Beretta 7,65, caricatori e munizioni, e perfino un rudimentale ordigno fatto brillare dagli artificieri del Comando provinciale di Milano.