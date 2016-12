Bresso, allarme dopo la segnalazione di sei casi di legionella: un morto

13:00 - Sei casi, di cui uno mortale, in pochi giorni e tutti in un territorio molto circoscritto: a Bresso esplode il caso legionella. Nella cittadina in provincia di Milano i tecnici dell'Asl sono al lavoro per trovare l'origine del contagio con prelievi campioni d'acqua dalle case e dalle fontane. Uno dopo l'altro, i sei casi si sono presentati in pronto soccorso con sintomi simili alla polmonite: febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie.

Come racconta il "Corriere della Sera, in Italia la legionella colpisce ogni anno 1.300 persone. La simultaneità e la vicinanza delle abitazioni dei sei casi risulta quindi un dato decisamente anomalo.



Il Comune: "Limitare l'uso dell'acqua" - Si presuppone quindi che i sei casi, che hanno come protagonisti tutti ultra settantenni, abbiano avuto una medesima origine. Il timore è quello che il batterio possa trovarsi nell'acquedotto. L'amministrazione di Bresso ha infatti, in attesa che arrivino i risultati delle analisi, consigliato ai cittadini di limitarne l'uso per docce e per l'irrigazione dei giardini.