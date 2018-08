Il corpo era sotterrato nel giardino di una cascina ad Azzanello, nel Cremonese. La svolta è arrivata dopo che l'uomo è stato ascoltato a lungo, nella notte, dagli investigatori. Il delitto sarebbe avvenuto la sera stessa della scomparsa di Manuela, al termine di un litigio durante il quale l'uomo si sarebbe anche procurato una forte botta alle costole. "Sono caduto in casa inciampando in un tappeto", aveva spiegato in un'intervista al Giornale di Brescia, negando di avere a che fare con la scomparsa.



"Le indagini non sono ancora chiuse, per ora ha confessato, ma non ha ancora fornito tutti gli elementi necessari per ricostruire anche le motivazioni di questo gesto", ha detto il procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno parlando del fermo di Pasini. "Ha confessato - ha spiegato il procuratore di Brescia - a seguito delle indagini che si sono avvalse di strumenti tecnici e il risultato arriva anche grazie al lavoro encomiabile degli uffici della Procura e dei carabinieri".