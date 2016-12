Bresciana fermata per presunti collegamenti con Isis: voleva partire per andare a combattere in Siria

Una donna bresciana sposata con un trentenne tunisino è stata fermata poco prima di partire dall'Italia per andare a combattere con Isis in Siria. La volontà della donna di partire era stata espressa in rete più volte dalla fine del 2015 ad oggi, ed è stata bloccata dall'intervento della Digos di Brescia. Espulso il marito che per dieci anni non potrà rientrare nel nostro Paese. La donna è stata denunciata per arruolamento con finalità di terrorismo.