Brescia, Tir salta corsia e travolge un pulmino lungo la A21: 4 morti e 5 feriti

I nomi delle vittime - Uno dei morti avrebbe compiuto 40 anni proprio oggi: Antonio Levrone era nato infatti il 7 marzo 1976. Le altre tre vittime sono Gianpaolo Giacobbe, 46 anni, Marco Inaudi, 40, e il più giovane Paolo Papini, 31 anni. L'autotrasportatore che ha provocato l'incidente, Gabriele Marzilli, 41 anni, è ancora ricoverato in ospedale sotto shock. I primi test, alcol e droga, effettuati in ospedale hanno dato esito negativo. Le quattro salme sono state ricomposte all'obitorio degli Spedali Civili di Brescia.



Il pulmino travolto dal tir apparteneva a un gruppo specializzato in concerti per matrimoni e feste di piazza, la "Tony Mac Music Show'" con sede nella frazione Murazzo di Fossano (Cuneo). Negli ultimi giorni la banda era stata impegnata in una tournée in Val di Sole, in Trentino. Quindi, presumibilmente, la band si era messa in viaggio per il ritorno a casa, imboccando la Brescia-Torino fino al tragico impatto con il tir al km 226.



Le quattro vittime erano tutte a bordo del pulmino, un Nissan. Secondo una prima ricostruzione, il tir, che era diretto verso Brescia, ha saltato la corsia e ha invaso la carreggiata opposta travolgendo il pulmino, che a sua volta è stato tamponato da un furgoncino.



Nel complesso sono stati quattro gli autoveicoli coinvolti nell'incidente, che ha causato la chiusura della carreggiata che da Brescia porta a Piacenza.



Autista negativo al test su alcol e droga - Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente ma si esclude che l'autista alla guida del camion guidasse in stato di ebbrezza. La polizia stradale di Brescia ha infatti fatto sapere che l'uomo è risultato negativo ai test preliminari per alcol e droga e ora è ricoverato all'ospedale di Manerbio.