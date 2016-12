Brescia, sfigurato con l'acido per gelosia: la ex respinge tutte le accuse

Non ha fine il calvario di William Pezzullo, il ragazzo di Travagliato, in provincia di Brescia, oggi 30enne, sfregiato con l'acido la notte tra il 19 ed il 20 settembre 2012 dalla ex fidanzata. L'uomo ha già subito 29 interventi per ricostruire il volto deturpato. "Ho perso l'occhio sinistro, non ho orecchie, non esco mai" racconta William a Tgcom24. Elena Perotti, già condannata per l'aggressione, è stata risentita giovedì e ha negato tutto.