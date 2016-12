12:52 - E' stato ritrovato con il padre ad Alicante, in Spagna, il bambino di origini cubane scomparso giovedì a Brescia. C.F., 9 anni, era stato accompagnato al parco vicino a casa dal compagno della madre, che l'aveva lasciato lì in attesa che la mamma andasse a riprenderlo. Ma quando la donna era arrivata, del bimbo non c'era più traccia: la madre ha così denunciato la scomparsa alla polizia che subito ha avuto sospetti sul padre.

Brescia, trovato in Spagna il bimbo "scomparso" di Davide Loreti

La madre del bambino è cubana, il padre è spagnolo ed abita ad Alicante. La polizia aveva ascoltato la donna e anche il compagno , un bresciano, che aveva accompagnato il bambino al parco.



Il bambino, dopo la separazione tra il padre e la madre, era stato affidato alla donna, ma tra due settimane l'uomo avrebbe potuto vedere il piccolo: la circostanze è al vaglio degli investigatori della polizia per capire i contorni della vicenda. Il piccolo aveva già incontrato il padre qualche giorno fa a Brescia e si era accordato per farsi trovare giovedì sera.



Due anni fa C.F. aveva compiuto il viaggio opposto in compagnia della madre, che risulta essere indagata in Spagna per sottrazione di minore.