Brescia, ritrovato in Germania il 13enne sparito 15 giorni fa

Trovato in Germania il 13enne di Carpenedolo (Brescia) sparito da casa da due settimane. Si trova in un centro d'accoglienza a Monaco di Baviera. A darne notizia è l'allenatore di atletica del giovane; i due nelle ultime ore sono riusciti a mettersi in contatto tramite Facebook. Il ragazzo era scappato da casa per andare a Milano e cercare di essere tesserato per la società di atletica Riccardi. Poi aveva fatto perdere le proprie tracce.