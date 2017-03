Brescia, ritrovata Sara Capoferri: la donna sparì da casa il 21 febbraio

E' stata ritrovata Sara Capoferri, la donna di 37 anni bresciana che mancava da casa da martedì 21 febbraio. I carabinieri l'hanno trovata in un paese dell'hinterland dove avrebbe trascorso gli ultimi giorni. E' in buone condizioni fisiche. Il ritrovamento è scattato tramite una segnalazione a Il Giornale di Brescia di un testimone.

La mamma di 37 anni originaria di Sarnico ma residente a San Pancrazio, frazione di Palazzolo sull'Oglio, era svanita nel nulla la sera del 21 febbraio scorso. La sua auto era stata trovata bruciata in un campo a Berlingo, sempre nel Bresciano. L'incendio della macchina sarebbe stato provocato, secondo gli accertamenti del carabinieri, da un cortocircuito al motore. Non erta la prima volta che la donna faceva perdere le sue tracce e, da quanto è stato riferito, anche in questo caso si sarebbe allontanata volontariamente e avrebbe trascorso gli ultimi giorni a Rezzato. Per le sue ricerche sono stati impiegati anche cani molecolari.