Brescia, partita la campagna "Segnala il clandestino"

La caccia al profugo prende forma via e-mail nella campagna promossa dalla Lega Nord "Segnala il clandestino". L'iniziativa è stata presentata dal Carroccio tra le bancarelle del mercato di Orzinuovi (Brescia). Sono stati distribuiti volantini informativi ai cittadini, con la precisazione: "Non vogliamo fare rastrellamenti, ma la gente vuole rimanere in guardia". Intanto, dalla Germania arriva la notizia del record storico di domande d'asilo presentate dai migranti a luglio: oltre 79mila.

La campagna leghista del "Segnala il clandestino" via e-mail, dopo l'esordio a Orzinuovi, verrà presentata anche ad Adro; altre sezioni della Lega sarebbero pronte per replicare l'iniziativa in altri paesi del Bresciano.

"Non vogliamo denunciare nessuno ma solo sapere se nel nostro paese arrivano profughi, visto che dalla Prefettura non sappiamo niente - ha spiegato la segretaria del Carroccio di Orzinuovi, Federica Epis - La gente è con noi, non ci aspettavamo che tante persone venissero a chiederci informazioni. Siamo dovuti andare a prendere nuovi volantini perché avevamo esaurito quelli che pensavano bastassero".

Intanto, in Germania è stato raggiunto, nel mese di luglio, un "record assoluto": mai Berlino aveva accolto tanti rifugiati in un mese. Parola di Manfred Schmidt, presidente dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati. Sono state oltre 79mila le nuove richieste d'asilo, che vanno a inserirsi in una situazione d'accoglienza difficile, con ripetute proteste, manifestazioni e attacchi contro i centri per rifugiati.